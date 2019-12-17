Maltepe'de 5 bin kadına danışmanlık desteği verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de 5 bin kadına danışmanlık desteği verildi - Son Dakika

Maltepe'de 5 bin kadına danışmanlık desteği verildi

6 saat önce

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan 4 kadın danışma merkezinde, yaklaşık 5 bin kadına okuma – yazma, el işi, psikolojik, pedagojik ve hukuki destek ile anne – çocuk sağlığı gibi birçok konuda eğitim sunuldu.

Maltepe'de 5 bin kadına danışmanlık desteği verildi, System.String[]

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan 4 kadın danışma merkezinde, yaklaşık 5 bin kadına okuma – yazma, el işi, psikolojik, pedagojik ve hukuki destek ile anne – çocuk sağlığı gibi birçok konuda eğitim sunuldu.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce açılan kadın danışma ve sosyal yaşam merkezinde 4 bin 852 kadın eğitim ve destek aldı. Merkezler, aile ve ebeveynlerine yönelik destekleyici ve iyileştirici eğitimler vermek, seminerler ve paneller düzenlemek, kadınların ekonomide üretici ve yaratıcı olmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel alanlarda yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik meslek edindirme kursları vermek amacıyla Küçükyalı, Gülsuyu, Fındıklı ve Başıbüyük'te açıldı.

KADINLARA PSİKOLOJİK, PEDAGOJİK, HUKUKİ BİRÇOK ALANDA DANIŞMANLIK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Küçükyalı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi'nde bin 845 kadına psikolojik, 766 kadına hukuki ve 838 kadına pedagojik destek olmak üzere toplamda 3 bin 449 kadına danışmanlık hizmeti verildi. Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde 533 kadına psikolojik ve hukuki danışmanlık ile biçki-dikiş, el örgüsü, iğne oyası, okuma-yazma, spor ve giyim gibi alanlarda meslek edindirme kursları verildi. 250 kadına da, "25 Kasım Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında uzman avukatlarca seminer verildi.

Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde de 400 kadına, okuma-yazma, el nakışı, mefruşat, giyim, biçki-dikiş gibi alanlarda meslek edindirme kursları ve psikolojik-hukuki danışmanlık hizmeti sunuldu. Yine çalışmalar kapsamında 50 kadına, kadın sağlığı eğitimi, 220 kadına de anne ve çocuk sağlığı eğitimi verildi. Ayrıca müdürlük faaliyetleri kapsamında tüm merkezlerdeki kadınlara, kadın ve aileyi destekleyici seminerler, paneller, eğitimler sunuldu. 70 bin kadına yönelik  organizasyon ve etkinlikler düzenlendi. Dördüncüsü Başıbüyük Mahallesi'nde açılan "Kadın Sosyal Yaşam Merkezi"nde de, 450 kadına eğitim verilecek.


Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlilik vaadiyle kandırılan 50 yaşındaki kadın, 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti
Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:25 Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:16 Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika
19:15 Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika
19:13 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" - Son Dakika
19:08 Tunceli'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:27:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de 5 bin kadına danışmanlık desteği verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]