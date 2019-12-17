Maltepe'de 5 bin kadına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de 5 bin kadına destek - Son Dakika

Maltepe'de 5 bin kadına destek

6 saat önce

Maltepe Belediyesi tarafından açılan 4 kadın danışma merkezinde, yaklaşık 5 bin kadına okuma-yazma, el işi, psikolojik, pedagojik ve hukuki destek ile anne-çocuk sağlığı gibi birçok konuda eğitim ve destek sunuldu.

Maltepe'de 5 bin kadına destek, System.String[]

Maltepe Belediyesi tarafından açılan 4 kadın danışma merkezinde, yaklaşık 5 bin kadına okuma-yazma, el işi, psikolojik, pedagojik ve hukuki destek ile anne-çocuk sağlığı gibi birçok konuda eğitim ve destek sunuldu.


Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce açılan 3 kadın danışma ve sosyal yaşam merkezinde 4 bin 852 kadın eğitim ve destek aldı. Merkezler, aile ve ebeveynlerine yönelik destekleyici ve iyileştirici eğitimler vermek, seminerler ve paneller düzenlemek, kadınların ekonomide üretici olmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel alanlarda yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik meslek edindirme kursları vermek amacıyla Küçükyalı, Gülsuyu, Fındıklı ve Başıbüyük'te açıldı. Küçükyalı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi'nde bin 845 kadına psikolojik, 766 kadına hukuki ve 838 kadına pedagojik destek olmak üzere toplamda 3 bin 449 kadına danışmanlık hizmeti verildi. Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde 533 kadına psikolojik ve hukuki danışmanlık ile biçki-dikiş, el örgüsü, iğne oyası, okuma-yazma, spor ve giyim gibi alanlarda meslek edindirme kursları verildi. 250 kadına da, "25 Kasım Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında uzman avukatlarca seminer verildi.


Kadınlara destek


Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezinde de 400 kadına, okuma-yazma, el nakışı, mefruşat, giyim, biçki-dikiş gibi alanlarda meslek edindirme kursları ve psikolojik-hukuki danışmanlık hizmeti sunuldu. Yine çalışmalar kapsamında 50 kadına, kadın sağlığı eğitimi, 220 kadına de anne ve çocuk sağlığı eğitimi verildi. Ayrıca müdürlük faaliyetleri kapsamında tüm merkezlerdeki kadınlara, kadın ve aileyi destekleyici seminerler, paneller, eğitimler sunuldu. 70 bin kadına yönelik de organizasyon ve etkinlikler düzenlendi. Dördüncüsü Başıbüyük Mahallesi'nde açılan "Kadın Sosyal Yaşam Merkezi"nde de, 450 kadına eğitim verilecek. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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