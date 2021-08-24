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İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI

24.08.2021 05:17

Maltepe'de 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Maltepe'de 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Maltepe, Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler binayı boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan daireyi kısa sürede söndürdü. Yan dairede kalan dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangını gören bir kişi ise, "Biz saat 04.00 sıralarında geldiğimizde yangın vardı. Baya yanıyordu. Sonra hemen itfaiyeyi aradık 5-10 dakika içerisinde itfaiye geldi. Üstte bir bayanla ağabey vardı, onlar çok korkmuştu, Hatta ağabey ağlamaya başladı. Kendisini atacak diye de korktum. Biz geldiğimizde apartman boşaltılmıştı, çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Maltepe, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN 4. KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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