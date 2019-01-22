Maltepe'de 5 Yılda 804 Bin Atık Toplandı
1 saat önce
"Daha temiz, daha mutlu" Maltepe sloganıyla çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, üç vardiya halinde görev yapan temizlik personeli ile beş yılda 804 bin 692 ton evsel atık toplarken, 325 adet yer altı konteyneri yerleştirdi.
"Daha temiz, daha mutlu" Maltepe
sloganıyla çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi
, üç vardiya halinde görev yapan temizlik personeli ile beş yılda 804 bin 692 ton evsel atık toplarken, 325 adet yer altı konteyneri yerleştirdi.
Maltepe Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokakların temizliği, çevre sağlığının korunması için beş yıl boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Beş yılda 804 bin 692 ton evsel katı atık toplayan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, 70 bin 794 ton moloz ve kentsel katı atık topladı. İlçe genelinde her hafta kurulan semt pazarlarından 14 bin 193 ton çöp toplayan ekipler, 1 milyon 130 bin 550 metre alanda boyama çalışması yaparken, okullar, spor alanları ve kamu binalarının da temizliğini ihmal etmedi.
325 Yer altı çöp konteyneri
Son 5 yılda 182 bin 471 adet yer üstü konteyneri, 11 bin 135 adet çaça konteyneri yıkandı. 35 bin 344 kova hazne yer altı konteyneri, 142 bin 853 baca-yüzey yer altı konteyneri yıkandı. 3 bin plastik yeni yer üstü konteyneri, 683 adet galvaniz konteyner, 325 adet yer altı konteyneri, 2 bin 432 adet açılan ve kapatılan cep konteyneri hizmet filosuna eklendi. 17 bin 391 adet yer üstü konteyneri, bin 505 adet yer altı konteyneri tamir edildi. 17 bin 293 adet yer üstü konteyneri boyandı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:35 Kaynak: İHA
2019 Oscar Adayları Açıklandı!
Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi
Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti