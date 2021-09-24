Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaları için evlerinde ziyaret ediliyor - Son Dakika

Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaları için evlerinde ziyaret ediliyor

İSTANBUL - Maltepe'de 65 yaş üstü olan ve korona virüs aşısını yaptırmayan vatandaşlar Maltepe Kaymakamlığınca evlerinde ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Saime Erbaş'ı evinde ziyaret ederek aşı olması konusunda ikna etti. İkna edilen Erbaş'a evinde sağlık ekiplerince aşısı yapıldı.

Kaymakamı Bahri Tiryaki, 65 yaş üstü vatandaşları koronavirüs aşısına teşvik etmek amacıyla ziyaret ediyor. Maltepe'de 65 yaş üstü 41 bin 105 vatandaşın 3. doz korona virüs aşılarının tamamlamamış olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Maltepe ilçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, aşılarını tamamlayan yüzde 70,2 oranındaki 65 yaş üstü vatandaşlardan biri olan Saime Rabia Erim'i aşılarını tamamlamasını teşvik etmek amacıyla ziyaret etti. Ziyarete İlçe Sağlık Müdürü Hasan Şahin ve sağlık çalışanları da katıldı. İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin yaptığı ikna çalışmalarının ardından sağlık ekipleri tarafından Saime Rabia Erim'e 3. doz korona virüs aşısı yapıldı.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, aşılamanın önemine vurgulayarak ne kadar çok aşı olursa bulaş riskinin düştüğünü söyledi. Tiryaki, "Bütün dünyada oluşturduğu olduğu negatif etkileri önlemek için aşı çalışmaları bizim ülkemizde, ilimizde de devam ediyor. Bugünkü teknolojik veriler de bu hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadan geçiyor. Ne kadar çok aşı olursak ve düzenli aşı yaptırırsak aşının bulaşma riskini o kadar azaltıyoruz. ve bu bağlamda sağlık bakanlığımız öncülüğünde ilimizde ve ilçemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Maltepe ilçesi İstanbul ilçeleri arasında aşılama oranında üst sıralarda geliyor." dedi.

"Aşılamada yüzde 100'e yaklaşmak istiyoruz"

İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, konuşmasına şunları da ekledi, " Bizim aşı kampanyalarımıza ve aşılama çalışmalarımıza destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak 3. doz aşılamada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Daha çok vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Biz yine Maltepe ilçesi olarak 65 yaş üstü aşılmada çok iyi bir noktadayız. Verilerimiz çok iyi bir nokta da ama yüzde 100'e yaklaşmak istiyoruz. Bu bağlamda ilçe sağlık müdürümüzü, ilçedeki sağlık çalışanlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ben de Maltepe ilçe Kaymakamı olarak bu aşılama çalışmalarına destek vermek amacıyla hanelerimizi yerinde ziyaret ediyoruz. Telefonlarla arayıp kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bağlamada hanelerimizi mahallelerimizi ziyaret ettik. Bizleri kabul ettiler aşılama çalışmalarını yaptık. Aşılama çalışmalarında emeği geçen başta ilçe sağlık müdürü olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.