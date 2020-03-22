Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği - Son Dakika
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Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Maltepe Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün olan yemek desteğini kahvaltı dahil üç öğüne çıkardı.

Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından Maltepe Belediyesi, ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün olan yemek desteğini kahvaltı dahil üç öğüne çıkardı.


Maltepe Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasıyla beraber aşevi yardımını arttırdı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta vatandaşlara günde bir öğün sunulan sıcak yemek desteği kahvaltı dahil üç öğüne çıkarıldı. Ayrıca pazar günleri de sıcak yemek dağıtılmasına karar verildi. Sıcak yemek desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0216 589 94 64'ten başvuru yapabilecek.


Alınan önlemler kapsamında ilk etapta Başıbüyük, Fındıklı ve Gülsuyu pazar yerleri de denetlenerek, halka ve pazar esnafına maske, eldiven ve mendil dağıtıldı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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