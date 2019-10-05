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Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

29 dakika önce

Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildiİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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