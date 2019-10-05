Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildiİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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