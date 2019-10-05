Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAMaltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:58 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ağacın kesilmesi
-Aracın çıkarılması
- Araç sahibi ile röp
-Genel ve detay görüntüler
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