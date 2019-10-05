Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.
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