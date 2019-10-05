Son Dakika Haberleri: Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi

10 dakika önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek aldı.


Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü
İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu Eylül mira bebeğe çamaşır sulu işkence davasında anne ifade değiştirdi 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke gurubu Elmira adıyla geri dönüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:14:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]