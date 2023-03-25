Ailesiyle birlikte yaşadığı evde yangın çıkardı - Son Dakika
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Ailesiyle birlikte yaşadığı evde yangın çıkardı

25.03.2023 12:07

İstanbul Maltepe'de bir kişi, ailesiyle birlikte oturduğu evde yangın çıkardı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, "Evin sahibinin oğlu, karakola gidip şikayet ettim. Uyuşturucu madde kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Zümrütevler Mahallesi, Handegül Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öne sürülen Müslüm Ö. ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi. Müslüm Ö. evden uzaklaşırken, alevlerin büyümesi üzerine ailesi de kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi

YANGIN YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Evi yaktığı öne sürülen Müslüm Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi

"3 TANE İNSAN ÖLECEKTİ"

Görgü tanığı Müslüm Acar, "Evin sahibinin oğlu, karakola gidip şikayet ettim. Madde bağımlısı, uyuşturucu madde kullanıyor. Kim bu uyuşturucuyu bunlara temin ediyor? 3 tane insan ölecekti" dedi.

Ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi
Ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ailesiyle birlikte yaşadığı evde yangın çıkardı - Son Dakika


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