Ailesiyle birlikte yaşadığı evde yangın çıkardı

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Zümrütevler Mahallesi, Handegül Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öne sürülen Müslüm Ö. ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi. Müslüm Ö. evden uzaklaşırken, alevlerin büyümesi üzerine ailesi de kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Evi yaktığı öne sürülen Müslüm Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"3 TANE İNSAN ÖLECEKTİ"

Görgü tanığı Müslüm Acar, "Evin sahibinin oğlu, karakola gidip şikayet ettim. Madde bağımlısı, uyuşturucu madde kullanıyor. Kim bu uyuşturucuyu bunlara temin ediyor? 3 tane insan ölecekti" dedi.