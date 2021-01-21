Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 karayolunda Kartal istikametine seyir halinde olan T.Ş. idaresindeki 34 FV 5722 plakalı otomobil, Maltepe Devlet Hastanesi yol ayrımında alev aldı.

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