Maltepe'de trafikte seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 karayolunda Kartal istikametine seyir halinde olan T.Ş. idaresindeki 34 FV 5722 plakalı otomobil, Maltepe Devlet Hastanesi yol ayrımında alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürdü.
Kartal istikameti yönünde oluşan trafik akışındaki yoğunluk, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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