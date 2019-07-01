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Maltepe'de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi

1 saat önce

Maltepe'de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi Eski eşiyle alış veriş merkezinde tartışan şahıs intihara teşebbüs etti Polis şahsı intihardan böyle vazgeçirdiİSTANBUL - Maltepe'de bir alış veriş merkezinde silahlı Hikmet Ö.

Maltepe'de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi
Eski eşiyle alış veriş merkezinde tartışan şahıs intihara teşebbüs etti
Polis şahsı intihardan böyle vazgeçirdi
İSTANBUL - Maltepe'de bir alış veriş merkezinde silahlı Hikmet Ö.(31), eski eşiyle tartıştıktan sonra silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olaya çok sayıda polis, özel harekat ekibi ve özel eğitimli polis köpeği ile müdahale edilirken alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Silahlı şahıs polisin ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçirilerek gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde saat 12.00 sıralarında, eski eşiyle yaptığı tartışma sonucunda Hikmet Ö.(31), yanındaki silahı kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, özel harekat ekibi ile özel eğitimli polis köpeği olay yerine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alış veriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Müzakereci polis, şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken polis özel harekat ekipleri de operasyon hazırlıklarına başladı. Silahlı şahıs, yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirildi. Şahıs polis aracına konarak gözaltına alındı.
Silahlı şahsın gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde intihara teşebbüs eden şahıs polis ve özel harekat ekiplerince gözaltına alınıyor.
Maltepe'de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
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