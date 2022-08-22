İstanbul'da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

22.08.2022 09:52

Maltepe'de alkollü bir şahıs esnafı tehdit ederek içki ve yiyecek isteyince ortalık karıştı.

Maltepe'de alkollü bir şahıs esnafı tehdit ederek içki ve yiyecek isteyince ortalık karıştı. Varile tekme atarak yere düşüren şahıs tabureyi de esnafa fırlattı. Esnaf tek yumrukla yere serdiği şahsı tekme tokat döverken, kavgaya denk gelen polis ekipleri tarafları güçlükle gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz ay Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü cadde üzerimdeki tekel bayine gelen alkollü bir şahıs, esnaf Sinan Şengül'den para vermeden alkol almak istedi. Reddetmesi üzerine şahıs bu sefer esnafı tehdit etmeye başladı. Alkollü olması nedeniyle esnafın uyardığı şahıs, taşkınlık yapmaya başladı. Market önündeki varili tekme atarak yere düşüren şahıs ardından eline geçirdiği tabureyi esnaf Şengül'e fırlattı. Esnaf sakinliğini korurken, bir vatandaş ise saldırgan şahsı arkasından sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Esnaf tek yumrukla yere serip dövdü

Vatandaşın elinden kurtulan şahıs, tekrardan esnaf Sinan Şengül'ün üzerine yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan Şengül, tek yumrukla yere serdiği şahsı tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, o esnada devriye gezen polis ekipleri denk geldikleri kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştığı esnafa ağır küfür ve hakaretler eden şahıs ile esnaf Şengül, yeniden birbirine girdi.

Polis ekipleri güçlükle gözaltına aldı

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, tarafları güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis otosuna alınan iki şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bardakla yaralanan şahsı bıçaklandığını söyledi

Öte yandan saldırgan şahsın, esnafın yumruğuyla yere düştüğü esnada başını, olayın başında tekmelediği varilin üstünden düşen cam bardağa çarparak yaralandığı öğrenildi. Şahsın hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği esnada esnaf Şengül'ün kendisini bıçakladığını söylediği ancak güvenlik kamera görüntüleri sayesinde bıçaklanmadığının ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Katılımcı Kentler Projesi Maltepe'de hayata geçiyor Katılımcı Kentler Projesi Maltepe'de hayata geçiyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada - Son Dakika

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