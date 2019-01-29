Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Amatör Spor Kulüpleri Zirvede

Maltepe'de Amatör Spor Kulüpleri Zirvede

35 dakika önce

MALTEPE Belediyesi, son 5 yılda ilçedeki amatör spor kulüplerine verdiği destekle başarının kapılarını araladı.

Maltepe'de Amatör Spor Kulüpleri Zirvede, System.String[]
MALTEPE Belediyesi, son 5 yılda ilçedeki amatör spor kulüplerine verdiği destekle başarının kapılarını araladı. Maltepe'de beş yıl öncesine kadar amatör spor kulüplerinin 4 olan şampiyonluk sayısı, 56'ya yükseldi.

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında futboldan basketbola, yüzmeden pilatese kadar pek çok alanda Maltepelilere önemli hizmetler sunuluyor. 'Maltepe'de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak' sloganıyla başlatılan kampanya ile ilçedeki dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz yüzme kursu verilirken, bin 500 çocuk bu kurslara katılarak yüzme öğrendi. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'ndaki yüzme havuzu, 5 yılda toplamda 10 bin kişiye hizmet verdi. Yine Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında da, ücretsiz yüzme sportif faaliyetlere binlerce öğrenci katıldı.

ŞAMPİYONLUK 4'TEN 56'YA YÜKSELDİ

Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda ücretsiz düzenlenen pilates derslerine ise 10 binden fazla kadın katıldı. Bugüne kadar ulaşımdan, konaklamaya kadar pek çok konuda ilçede faaliyet yürüten amatör spor kulüplerine destek verdiği bilinen belediye, Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ne bağlı 19 spor kulübü ile bireysel olarak yeteneklerini sergileyerek, sportif faaliyetlerde bulunan kişileri maddi olarak da yalnız bırakmadı.

Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nun yanı sıra İdealtepe, Başıbüyük, Gülensu, Esenkent, Girne, Zümrütevler ve Büyükbakkalköy'debünyesinde faaliyet gösteren spor tesislerini ilçedeki amatör spor kulüplerinin hizmetine açan Maltepe Belediyesi, 11 yıldır çözümsüzlüğe terk edilen Gülsuyu Stadyumu'nu da tamamlayarak, ilçedeki spor kulüplerine armağan etti. Tüm bu desteklerin sonucunda Maltepe'de beş yıl öncesine kadar amatör spor kulüplerinin 4 olan şampiyonluk sayısı, 56'ya yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: DHA

Kızılay, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Spor, Spor
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