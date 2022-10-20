D - 100 karayolunda ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı

Kazada 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı

İSTANBUL - Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sağa dönüş yapacağı esnada emniyet şeridinden ilerleyen ambulans aracı ile çarpıştı. Çapmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarak yol kenarına savruldu. Yaşanana kazadan 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yol kenarında kalan ambulans aracını ise polis ekipleri iterek güvenli bölgeye taşıdı.

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.S yönetiminde bulunan 34 FGZ 737 plakalı Citroen markalı otomobil, D-100 Karayolu'nda sağa çıkış yapacağı esnada emniyet şeridinden ilerleyen ambulans ile çarpıştı. Çapmanın etkisi ile otomobil karayolundan çıkarak yeşil alana uçtu. Yaşanan kazada ambulans içinde bulunan 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Arızalanan ambulansı polis ekipleri iterek güvenli bölgeye attı

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaşanan kazada yaralanan sağlık personeli ve otomobil sürücüsü tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Otomobile çarpan ambulans aracını polis ekipleri iterek güvenli bölgeye taşıdı.