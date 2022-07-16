Son dakika haberleri... Maltepe'de anne kıza maganda kabusu kamerada: Kamyonetle sıkıştırıp araçlarına çarpıp kaçtılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Maltepe'de anne kıza maganda kabusu kamerada: Kamyonetle sıkıştırıp araçlarına çarpıp kaçtılar

16.07.2022 10:23

Edinilen son dakika haberine göre Maltepe'de anne kıza maganda kabusu kamerada: Kamyonetle sıkıştırıp araçlarına çarpıp kaçtılar Anne, aracına çarpanları yakalayabilmek için peşlerine düştü, kızı ise o anları kaydetti Maltepe'de trafik magandaları anne kıza kabusu yaşattı.

Maltepe'de anne kıza maganda kabusu kamerada: Kamyonetle sıkıştırıp araçlarına çarpıp kaçtılar

Anne, aracına çarpanları yakalayabilmek için peşlerine düştü, kızı ise o anları kaydetti

İSTANBUL - Maltepe'de trafik magandaları anne kıza kabusu yaşattı. Magandalar, önce anne ve kızın bulunduğu aracı kamyonetle sıkıştırdı, ardından çarpıp kaçtı. Anne, magandaları yakalayabilmek için peşlerine düşerken kızı ise o anları cep telefonu kamerasına ile kaydetti.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Ebru Civak ile 14 yaşındaki kızı Rabianur Civak, Bağcılar'dan Tuzla'ya gitmek için yolan çıktı. O esnada Maltepe'de seyir halindeyken plakasız bir kamyonet, kendilerini sıkıştırıp yandan çarparak kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen anne Ebru Civak, kendilerini sıkıştırıp araçlarına çarpan kamyoneti yakalayabilmek için peşlerine düştü. Yan koltuğunda bulunan kızı Rabianur Civak ise o anları cep telefonu ile kaydedip polise haber verdi. Anne Ebru Civak, magandaları Ataşehir istikametine kadar takibe alsa da bir süre sonra izlerini kaybetti. Anne ve kızın maganda kabusu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Sol tarafından bana vurdu ve kaçmaya yöneldiler, kendilerine durmaları gerektiğini söyledim durmadılar"

O anları anlatan anne Ebru Civak, "Bağcılar mevkiinden Tuzla mevkiine gelirken beyaz bir pikap geldi. Sol tarafından bana vurdu ve kaçmaya yöneldi. Sonrasında ben tekrardan camımı indirerek kendilerine durmaları gerektiğini söyledim. Fakat durmadılar. Hala yollarına devam etmeye çalıştılar. Ben de kızımdan yardım isteyerek onun videolarını çekmelerini istedim ve onları durdurmak için onlarla beraber yola devam ettim. Fakat durduramadım. Önde ve arkada hiçbir şekilde plakaları zaten yoktu. Ben sağdan soldan yardım isteyince arka tarafımdaki gri bir araçta benimle beraber Ataşehir mevkine doğru yol aldı. Fakat o da yine aynı şekilde başaramadı ve magandalar bir şekilde yollarını bana kaybettirdiler."dedi.

"Hem kızımın canı hem de benim canım tehlikeye girdi"

Ebru Civak devamında, "Yetkililerden magandaların artık durdurulmasını istiyorum. Çünkü hem kendi canım tehlikeye girdi. Hem de kızımın canı tehlikeye girdi ve hem benden başka sürücüler de tehlikeye girdiler. Sağ tarafımda benim başka araç olabilirdi ve ona da vurabilirdim. Bu şekilde HGS'den nasıl geçebiliyorlar. Hiç plakaları yok, hiçbir şeyleri yok. Belki ehliyetleri bile yok. Bu şekilde trafiğe çıkıyorlar. Ben o esnada polisi de aradım. Polisten yardım istedim. Polis beni 10 dakika sonra tekrar geri aradı ve bana benden konum istedi. Ama magandaları ben zaten kaybetmiştim. O anlarda Kızım da çok korktu."

"O anda çok korkmuştum"

O anlarda çok korktuğunu anlatan 14 yaşındaki Rabianur Civak ise "Bir anda bize bir araç çarptı. Ben zaten neye uğradığımı şaşırdım. Elimizde kanıt olsun diye hemen telefonu alıp kayıt oluşturmaya başladım. Aynı zamanda o adamları çekiyorum. Annem onları durdurmaya çalışıyor. Ben annemi sakinleştiriyorum. Baktım bizim herhangi bir fayda olmayacak. Biz durduramıyoruz. Başka araçlardan da camdan dışarı çıkarak yardım istedim. O anda da çok korkmuştum." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Maltepe'de anne kıza maganda kabusu kamerada: Kamyonetle sıkıştırıp araçlarına çarpıp kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Maltepe'de anne kıza maganda kabusu kamerada: Kamyonetle sıkıştırıp araçlarına çarpıp kaçtılar - Son Dakika
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