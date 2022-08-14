Türkiye şampiyonu milli sporcu sokakta antrenman yaparken tekme tokat dövüldü! Burnu kırıldı, kaşı açıldı, yüzünde morluklar oluştu - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu milli sporcu sokakta antrenman yaparken tekme tokat dövüldü! Burnu kırıldı, kaşı açıldı, yüzünde morluklar oluştu

14.08.2022 10:52

Maltepe'de Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu Alparslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu bir grup tarafından antrenman yaptıkları sırada darbedildi. Burnu kırılan, kaşı açılan ve yüzünde morluklar oluşan Ayhan, ameliyata alındı. Baba Cengiz Ayhan, "Antrenman yaptığı sırada, 3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu dövdüğünü görüyor. Oğlumun arkadaşı ayırmak istiyor. Ardından 5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza saldırıyorlar." dedi.

Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Maltepe Sahili'nde iddiaya göre sahil alanında bulunan kaykay parkı içerisine gelen gençler, başka bir gruptan zorla para istedi. Kaykay parkında antrenman yapan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu ve Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Alpaslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu, yaşanan tartışmayı sonlandırmak istedi.

Türkiye şampiyonu milli sporcuya sokak ortasında dayak! Kaykayı ile dövmüşler

BURNU KIRILDI, KAŞI AÇILDI

Tartışma kavgaya dönüştükten sonra Alparslan Ayhan kimliği belirsiz kişiler tarafından derbedildi. Ayhan'ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Yaşanan dehşet sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayhan, darp raporu aldı. Ardından burnu kırıldığı için ameliyata alındı. Ayhan, 7 gün boyunca kontrol altında kalacak.

Türkiye şampiyonu milli sporcuya sokak ortasında dayak! Kaykayı ile dövmüşler

"KAYKAYLA KENDİSİNE VURULUYOR"

Baba Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçi. Yaşananları anlatarak yetkililere seslenen Cengiz Ayhan, "İçler acısı. Çocukların antrenman sahaları İstanbul'un birkaç bölgesinde var. Bu bölgeler için evlerine en yakın yerlere gidiyorlar. Oğlum sürekli Maltepe skate parkta antrenman yapardı. Antrenman yaptığı sırada 3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu dövüyorlarken görüyor. Oğlumun arkadaşı ayırmak istiyor. Ardından 5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza saldırıyorlar. Oğlum onları ayırmak isterken kaykayla kendisine vuruluyor. Bu bir kaza değil, bu bir şiddet. Maltepe skate parkın içerisinde güvenlik adı altında duran elemanların çok vasıfsız, etkisiz olduklarını görüyoruz. O bölgenin idari amiri olan yetkililerin oraya özel güvenlik oluşturmalarını talep ediyorum" dedi.

Türkiye şampiyonu milli sporcuya sokak ortasında dayak! Kaykayı ile dövmüşler

AMELİYATTAN ÇIKTI, 7 GÜN BOYUNCA HASTANEDE KALACAK

Cengiz Ayhan, "Oğlum 6 yaşından beri hayallerinin peşinden koştu. Seçmiş olduğu bu spor dalında gelebileceği en iyi noktaya geldi. Bu işin okulunu da okuyor. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde okuyor. Aynı zamanda antrenmanlarını günde 4 saat yapıyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde burunda çöküntü olduğundan dolayı estetik ameliyat olması gerektiğini söyledi. 7 gün boyunca hastanede kalacak" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Maltepe, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye şampiyonu milli sporcu sokakta antrenman yaparken tekme tokat dövüldü! Burnu kırıldı, kaşı açıldı, yüzünde morluklar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye şampiyonu milli sporcu sokakta antrenman yaparken tekme tokat dövüldü! Burnu kırıldı, kaşı açıldı, yüzünde morluklar oluştu - Son Dakika
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