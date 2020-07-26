Maltepe'de araç parçalarının olduğu depoda yangın (1) - Son Dakika
Maltepe'de araç parçalarının olduğu depoda yangın (1)
MALTEPE'de araç parçalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MALTEPE'de araç parçalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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26.07.2020 22:49:27. #1.13#
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