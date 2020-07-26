Maltepe'de araç parçalarının olduğu depoda yangın - Son Dakika

MALTEPE'de hurda araç parçalarının bulunduğu açık alandaki bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak üzerindeki açık alanda hurda araç parçalarının bulunduğu bir depoda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanın yakınında bulunan depoda çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarla birlikte ekipler alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Alevlerin yükselmesi nedeniyle yangın elektrik tellerine sıçradı. Yaşanan kısa süreli patlamaların ardından elektrik tellerinde kopma meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

- İstanbul