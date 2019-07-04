Maltepe'de araç yangını
49 dakika önce
Maltepe'de Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki şantiyede kapalı kasa minibüs yandı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:20 Kaynak: AA
'de Marmara Üniversitesi
yerleşkesindeki şantiyede kapalı kasa minibüs yandı.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük'teki Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki şantiyede bulunan kapalı kasa minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangına müdahale edip söndürürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında fakülte bahçesinden yükselen dumanlar, vatandaşları tedirgin etti.
Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı
Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu
İBB'de alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi