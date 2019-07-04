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Maltepe'de araç yangını

49 dakika önce

Maltepe'de Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki şantiyede kapalı kasa minibüs yandı.

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Maltepe'de Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki şantiyede kapalı kasa minibüs yandı.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük'teki Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesindeki şantiyede bulunan kapalı kasa minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangına müdahale edip söndürürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında fakülte bahçesinden yükselen dumanlar, vatandaşları tedirgin etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Marmara Üniversitesi, Maltepe, Güncel
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