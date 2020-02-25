Maltepe'de araç yangını - Son Dakika
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Maltepe'de araç yangını

6 saat önce

Maltepe'de D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy istikametine ilerleyen bir otomobil, Küçükyalı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek yanındakilerle birlikte dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çalışmalar sonucu yangın söndürülürken araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Maltepe'de araç yangını

Kadıköy, İtfaiye, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:43 Kaynak: AA
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