Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı
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Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldıİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:31 Kaynak: İHA
Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı
İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çatının enkazı olay yerinden kaldırıldı.
Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10'a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çatının enkazı ekiplerin çalışmalarıyla olay yerinden kaldırıldı.
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