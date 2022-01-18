Maltepe'de arızalanan aracını kontrol ederken otobüs çarptı - Son Dakika

MALTEPE'de otomobili arızalanan Mehmet Denkçi'ye yol kenarında aracını kontrol ettiği sırada İETT otobüsü çarptı. 60 yaşındaki Denkçi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü yaşandı. 60 yaşındaki Mehmet Denkçi evinden çıktı, otomobiline bindi. Bir süre ilerledikten sonra aracı Atatürk Caddesi'nde arıza yaptı. O da otomobili yol kenarına çekti ve kontrole başladı. Bu sırada İETT otobüsü Denkçi'ye çarptı. Düşen Denkçi, başını yola çarptı. Otobüs şoförü ise yoluna devam etti. Ağır yaralı Mehmet Denkçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şoför, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest kaldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.