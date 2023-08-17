Dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika

Dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son Güncelleme: 17.08.2023 11:13

Maltepe'de iki arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla arkadaşına 5 el ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın eşi, saldırgana olay öncesi engel olmaya çalıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, silahla karşısındaki şahsı ağır yaraladı. Vurulan şahsın eşi ise olay öncesi, silahlı saldırgana engel olmaya çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadın dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün gece saatlerinde Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel P. (63) ile arkadaşı Can T. (40) bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı. İlerleyen saatlerde Can T.'nin Yüksel P.'yi telefonla araması üzerine ikili cadde üzerinde yeniden bir araya geldi. İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti.

Genç kadın dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

AĞIR YARALI ŞAHSIN EŞİ SALDIRGANA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

O sırada olay yerine gelen Can T.'nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı. Genç kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

Genç kadın dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

OLAY YERİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan Yüksel P.'yi olay yerinde gözaltına alırken saldırıda ağır yaralanan Can T. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dakikalarca yalvardı ama işe yaramadı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
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