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Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı

21.02.2022 14:27

Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandıİSTANBUL Maltepe'de 6 ayrı apartmana girerek asansör ana kartlarını çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı

İSTANBUL Maltepe'de 6 ayrı apartmana girerek asansör ana kartlarını çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin apartmanlara giriş ve çıkış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'nin farklı mahallelerinde farklı tarihlerde asansör ana kartlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kapsamında 6 adet hırsızlık suçunun işlendiğini belirleyen ekipler, olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda, olay yerine araçla gelerek aracı olay mahalline yakın bir yere park eden ve olay sonrası araçla uzaklaşan şüpheli şahsın kimlik bilgilerinin S.M.olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında, şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameraları incelendi, şahsın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı ve alışveriş yaptığı tespit edildi. Tespitler neticesinde adresi belirlenen S.M. isimli şahıs 8 Şubat'ta yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinden 2 adet asansör ana kartı ele geçirilirken, şahsın yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan kaydının olduğu ve asansör tamir işleri yaptığı tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Açıktan Hırsızlık" suçundan 9 Şubat'ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şüpheli S.M.'nin apartmanlara giriş ve çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı
Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı

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Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, İnceleme, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de asansör ana kartlarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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