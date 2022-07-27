Makas atarak ilerlerken görüntülendi! Kısa süre sonra kazaya karıştı

Maltepe'de aşırı hız yaptığı esnada makas atarak ilerleyen lüks araç sürücüsü dakikalar sonra kaza yaptı. Aracın kaza öncesi trafikte makas atarak ilerlediği anlar araç kamerasına yansıdı.

DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Maltepe D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lüks marka araç sürücüsü trafiğin yoğun olduğu esnada aracıyla hız yaptığı sırada makas atarak ilerledi. Diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan sürücü, dakikalar sonra kaza yaptı. Kaza öncesi hız yaparak ilerleyen sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın hızla ilerlediği ve ileride kazaya karıştığı görülüyor.