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Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar - Son Dakika

Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar

02.02.2022 21:01

Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılarİSTANBUL Maltepe'de akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engellediler.

Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar

İSTANBUL Maltepe'de akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engellediler. Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra silahla havaya ateş açarak tehlike saçtılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayı görüntüleyen vatandaşın silah seslerini duyunca korkarak eğilmeye çalıştığı görüldü.

Olay, Maltepe'nin Zümrütevler mahallesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi adı altında sokağa çıkan gençler, araçlarıyla kornalara basıp konvoy yaparak yolu trafiğe kapattı. Araçlarıyla drift yapan gençler, ayrıca silahla ateş ederek çevrede bulunanların hayatını da tehlikeye attı. Akşam saatlerinde konvoy yapıp eğlenen gençler, vatandaşlara rahatsızlık verdi. Yaşanan anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan videoyu çeken vatandaşın silah seslerini duyunca korkup eğilmesi dikkat çekiyor.

Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar
Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar
Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar

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Maltepe, Silah, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar - Son Dakika
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