Maltepe'de askeri alanda yangın - Son Dakika

Maltepe'de askeri alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kışla içerisinde poligon ve inşaat alanı ile Başıbüyük Mezarlığı'na yakın bölgede yangın söndürme çalışması yaptı. Yangının mezarlığa sıçramaması için de yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, arazinin çeşitli yerlerinde yükselen alevleri dört bir koldan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu söndürüldü.

Bölgeye tankerlerle su takviye edilirken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, alevlerden etkilenen bir kişiye kışlaya ambulansla giren sağlık ekiplerince müdahale edildi.