MALTEPE'DE ASKERİYENİN İÇİNDEKİ OTLUK ALANDA YANGIN (1) - Son Dakika
MALTEPE'DE ASKERİYENİN İÇİNDEKİ OTLUK ALANDA YANGIN (1)
MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı.
Gamze ŞİMŞEK - İstanbulDHA - MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
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1.08.2020 23:27:06. #1.13#
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