Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada

25.05.2022 15:07

Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada ATM'lere kopyalama cihazı yerleştirerek 2 bin 505 kişinin kartını kopyalamışlar Maltepe'de iki şahıs tarafından bir ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit eden ve güvenlik kameralarından şahısların...

Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada

ATM'lere kopyalama cihazı yerleştirerek 2 bin 505 kişinin kartını kopyalamışlar

İSTANBUL - Maltepe'de iki şahıs tarafından bir ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit eden ve güvenlik kameralarından şahısların eşkallerine ulaşan polis, ATM ve çevresini izlemeye aldı. Bir gün sonra ATM'ye gelen şahıslar ile bindikleri aracın sürücüsü polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların İstanbul'da 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları ve 6 mağdurun 10 bin 425 TL'lik zararı ile ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Maltepe'de 22 Mayıs 2022 günü saat 19.30 sıralarında, Altayçeşme Mahallesi'ndeki bir banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, bankanın güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, iki şahsın cihazın yanına gelerek metal bir cihaz yerleştirmeye çalıştığı cihazın kart giriş kısmının zorlandığını tespit etti.

ATM cihazı ve çevresi polisin takibine alındı

Şüpheli şahısların tekrar gelebileceği ihtimali üzerine ATM cihazı ve çevresi polis tarafından takibe alındı. 23 Mayıs günü saat 07.30 sıralarında tekrar ATM önüne gelen ve görüntülerdeki eşkal bilgilerine uyan iki şahıs arızalı bankamatik önünden ayrılırken polis tarafından fiziki takibe alındı.

Kışlalı Caddesinde bir araca binerek uzaklaşmak isteyen E.Ö. ve O.G. ile araç sürücüsü O.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında iki adet manyetik kopya kart ve araçta 1 adet kesici alet ele geçirildi.

2 bin 505 kişinin kartını kopyalamışlar

Yapılan araştırmalarda şahısların farklı tarihlerde İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki 10 ATM cihazı üzerinden 2 bin 505 kişinin kartlarını kopyaladıkları ve 6 mağdurun 10 bin 425 TL'lik zararı ile ilgili müracaatta bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "bilişim yolu ile hırsızlık" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden O.K. ve O.G. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. E.Ö. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan şahısların ATM 'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada
Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada
Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada
Maltepe'de ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren şahıslar kamerada

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Kaynak: İHA

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