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Maltepe'de AVM'de eşiyle tartıştıktan sonra intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma...

1 saat önce

Maltepe'de AVM'de eşiyle tartıştıktan sonra intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma anı kameradaİSTANBUL - Maltepe'de bir alış veriş merkezinde Hikmet Ö.(31), eşiyle tartıştıktan sonra silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Maltepe'de AVM'de eşiyle tartıştıktan sonra intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma anı kamerada
İSTANBUL - Maltepe'de bir alış veriş merkezinde Hikmet Ö.(31), eşiyle tartıştıktan sonra silahını kafasına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Silahlı şahıs polisin ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçti. Şahsın özel harekat ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde, eşiyle yaşadığı tartışma sonucunda Hikmet Ö.(31), yanındaki silahı kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edilirken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Silahlı şahıs, polisin ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçerek teslim oldu. Özel harekat ekipleri, şahsı yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Özel harekat ekiplerinin şahsı yere yatırarak gözaltına aldığı anlar alış veriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ellerini havaya kaldırarak teslim oluyor, yere yatan şahsın yanına özel harekat ekipleri geliyor ve şahsı gözaltına alıyor.
Maltepe'de AVM'de eşiyle tartıştıktan sonra intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:33 Kaynak: İHA
Maltepe, 3. Sayfa
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