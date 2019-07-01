Son Dakika Haberleri: Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1)
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Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1)

1 saat önce

MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1), System.String[]
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. AVM boşaltılırken çok sayıda polis çevrede önlem aldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
Polis, Güncel
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