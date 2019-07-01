Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1)
1 saat önce
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. AVM boşaltılırken çok sayıda polis çevrede önlem aldı.
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İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar