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MALTEPE'DE AVM'DE HAREKETLİLİK

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAMaltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. AVM boşaltılırken çok sayıda polis çevrede önlem aldı.
MALTEPE'DE AVM'DE HAREKETLİLİK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
Maltepe, Polis, Güncel
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