Son Dakika Haberleri: Maltepe'de AVM'de hareketlilik (2)
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Maltepe'de AVM'de hareketlilik (2)

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor.

Maltepe'de AVM'de hareketlilik (2), System.String[]

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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