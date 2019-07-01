Maltepe'de AVM'de hareketlilik (2)
1 saat önce
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
Benzine 27 kuruş zam bekleniyor
Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor