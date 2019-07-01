MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı. Kişi polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Polislerin görüntüsü
-Önlemler
-Kişinin polis aracına konması
-Aracın ayrılması
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