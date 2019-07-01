MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ
2 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:48 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
- MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis
, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı. Kişi polis merkezine götürüldü.
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
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