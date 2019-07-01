MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ
1 saat önce
MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ (Aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
İSTANBUL - MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ POLİS VAZGEÇİRDİ (Aktüel
görüntüler)
(Tür: İstanbul
)
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