Maltepe'de AVM'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi
39 dakika önce
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:53 Kaynak: DHA
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin, başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.
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