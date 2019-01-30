Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (1)
42 dakika önce
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu.
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
- MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yapılan inceleme sonucu kuru sıkı silahla ateş açtığı belirtilen kişinin kaçtığı belirlendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:01 Kaynak: DHA
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