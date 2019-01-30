Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (1)

Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (1)

42 dakika önce

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu.

Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (1), System.String[]
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yapılan inceleme sonucu kuru sıkı silahla ateş açtığı belirtilen kişinin kaçtığı belirlendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:01 Kaynak: DHA

Polis, DHA, İstanbul, Güncel
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