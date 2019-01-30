Maltepe'de Avm Önünde Hareketlilik (2)
1 saat önce
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu.
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
- MALTEPE'de bir AVM'nin önünde kuru sıkı silahla ateş eden kişi hareketliliğe neden oldu.
Olay Maltepe
'de bir AVM'nin önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. AVM önüne gelen polis yaptığı inceleme sonucu bir kişinin kuru sıkı tabancayla ateş açtığını belirledi. Polis
kaçan kişiyi arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:37 Kaynak: DHA
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