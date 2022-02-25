Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı

25.02.2022 04:10
Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı

5 Maltepe Kartal istikametinde aynı noktoda 2 ayrı kaza gerçekleşti.

E-5 Maltepe Kartal istikametinde aynı noktoda 2 ayrı kaza gerçekleşti. Kazaya 3 otomobil karıştı. Yol üzerinde gerçekleşen kazaya bakmak için yavaşlayan araca lüks otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.15 sıralarında E-5 Maltepe Altıntepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EIG 969 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Bariyerlere vurarak durabilen araçta maddi hasar oluştu. Aynı noktada seyir halinde olan 34 CEH 711 plakalı gri renkli otomobil yaşanan kazaya bakmak için yavaşladı. O sırada arkasından gelen ve aşırı süratli olduğu belirtilen BMW marka 34 MMT 82 plakalı otomobil, kazaya bakmak için yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 karayolunda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yaptı arkadaşını bırakıp kaçtı

E-5 Maltepe Kartal istikametinde seyir halindeyken hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak kaza yapan 34 EIG 969 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre olay yerinden kaçarken, araçta bulunan alkollü arkadaşı polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan 3 otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı
Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı
Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı
Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı
Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı
Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR

Altıntepe, Otomobil, Maltepe, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de aynı noktada 2 ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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