Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Babası Özdemir Osman Kurdaş'a Ait İş Yerine Bombalı Paket Göndererek Babasının ve 2...

Maltepe'de Babası Özdemir Osman Kurdaş'a Ait İş Yerine Bombalı Paket Göndererek Babasının ve 2...

1 saat önce

IHAAW151445-ASA/01-02-2019- Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezası onandı.

Maltepe'de Babası Özdemir Osman Kurdaş'a Ait İş Yerine Bombalı Paket Göndererek Babasının ve 2..., System.String[]
IHAAW151445-ASA/01-02-2019

- Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezası onandı. 01.02.2019 15: 14: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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