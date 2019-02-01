Maltepe'de Babası Özdemir Osman Kurdaş'a Ait İş Yerine Bombalı Paket Göndererek Babasının ve 2...

IHAAW151445-ASA/01-02-2019- Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezası onandı.

IHAAW151445-ASA/01-02-2019



- Maltepe'de babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezası onandı. 01.02.2019 15: 14: 45 TSI

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