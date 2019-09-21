Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi

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Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı

Anne, baba ve 2 kız kardeşini öldürüp üzerlerine şampuan döken cani konuştu: Beni hep dışladılar