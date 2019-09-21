Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi
1 saat önce
MALTEPE'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. adliyeye sevk edildiÇınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:15 Kaynak: DHA
MALTEPE'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. adliyeye sevk edildi Çınar
Mahallesi Kadir Has
Caddesi'nde Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga
çıktı. Akın B. babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Akın B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Akın B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
'na sevk edildi.
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