Son Dakika Haberleri: Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi
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Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi

1 saat önce

MALTEPE'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. adliyeye sevk edildiÇınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı.

Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL- DHA - MALTEPE'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. adliyeye sevk edildi
Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde  Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı. Akın B.  babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Akın B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Akın B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:16 Kaynak: DHA
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