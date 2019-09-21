Son Dakika Haberleri: Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı
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Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

42 dakika önce

MALTEPE'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. tutuklandı.

Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı, System.String[]
MALTEPE'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. tutuklandı.

Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde  Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında kavga çıktı. Akın B.  babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Akın B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Akın B.'nin polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Akın B. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Akın B. sevk edildiği Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
kavga, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:36 Kaynak: DHA
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