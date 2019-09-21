Son Dakika Haberleri: Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
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Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

16 dakika önce

İstanbul Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul Maltepe'de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Maltepe Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde iddiaya göre, 17 yaşındaki Akın B., aralarında çıkan tartışma sonucu babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden bıçaklamıştı. Baba Yusuf B. hayatını kaybederken, oğlu Akın B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerimin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Şüpheli mahkeme sorgusunda açıköğretim lise öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Benim geçmişte şizofren hastası olduğumu söylüyorlardı. Ancak ben şizofreni değilim. Ben 'kafadan gidik' olmadığımı düşünüyorum. Olay sırasında bana ne olduğunu ya da eylemi tam olarak nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Bu olaya geçmişteki yaşanmışlıkların birikerek yol açtığını düşünüyorum. Babam normalde şiddet uygulayan bir insan değildi ancak bir buçuk ay önce annemi aldattığını öğrenmiştim. Pişmanım çünkü bilinçli olarak yaptığım bir şey değildir" dedi.


Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Akın B., "üst soydan akrabayı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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