Maltepe'de bankamatik ve otobüs durakları ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de bankamatik ve otobüs durakları ilaçlandı - Son Dakika

Maltepe'de bankamatik ve otobüs durakları ilaçlandı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, korona virüs nedeniyle aldığı önlem paketi kapsamında ilçede yer alan ve halkın sık kullandığı otobüs durakları, bankamatik, telefon kulübeleri ve bankları dezenfekte etti.

Maltepe'de bankamatik ve otobüs durakları ilaçlandı, System.String[]

Maltepe Belediyesi, korona virüs nedeniyle aldığı önlem paketi kapsamında ilçede yer alan ve halkın sık kullandığı otobüs durakları, bankamatik, telefon kulübeleri ve bankları dezenfekte etti.


Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü korona virüs nedeniyle aldığı önlem paketi kapsamında okul, ibadethane, minibüs hatları, park ve meydanlardan sonra Altıntepe mahallesinden, Cevizli mahallesine kadar ilçede yer alan ve halkın sık kullandığı otobüs durakları, bankamatik, telefon kulübeleri ve bankları da dezenfekte etti.


Dezenfekte çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce de, rutin olarak sürdürüldü. İlçedeki çöp konteynerleri ve sokaklar ilaçlanıp yıkanırken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta vatandaşlara kahvaltı dahil 3 öğün yemek desteğini aralıksız sürdürdü. Zabıta birimi de pazarlarda hem halka, hem pazar esnafına maske, eldiven ve mendil dağıttı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:02 Kaynak: İHA

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