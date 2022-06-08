Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen kişi tutuklandı

08.06.2022 13:00
Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen kişi tutuklandı

Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "cinsel taciz" suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, bir şahsın Fındıklı Mahallesi'ndeki bir ikameti pencere kısmından gözetlediği bilgisi üzerine olay yerine gidildi.

Yapılan incelemede, M.Ç. isimli şahsın, ikametin banyo penceresindeki sinekliği yırtmak suretiyle evi gözetlediği, durumu fark eden kadının, haber verdiği eşi R.K'nin de kısa bir kovalamacanın ardından bu kişiyi yakaladığı anlaşıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan M.Ç'nin üst aramasında kadın iç çamaşırları ele geçirildi.

Hakkında "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "cinsel taciz" suçundan adli işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Maltepe'de banyo penceresinden evin içerisini gözetleyen kişi tutuklandı - Son Dakika
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