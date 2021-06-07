Maltepe'de baraj kenarında bir kadının cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nda boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Şahigül Buluş'un (37) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler S.B. ve M.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan S.B.'nin ifadesinde, maktule Şahigül Buluş ile baraj kenarında dolaştıklarını, o sırada zanlı M.T.'nin Buluş'u boğazından ve ensesinden bıçakladığını söylediği, M.T.'nin ise bunu reddettiği öğrenildi.

Çalışmalar kapsamında, maktul Buluş'un M.T. (28) isimli erkek ve S.B. isimli kadınla 3 Haziran'da 21.30 sıralarında evinden ayrıldığı belirlenmişti.