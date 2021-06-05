Üye Girişi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi

05.06.2021 18:38
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi, System.String[]

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi.

Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi
Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? "Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti         
16:02
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 19:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de baraj kenarında dehşet... kayıp kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement